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Квартальнов: ЦСКА в состоянии ломать такие игры, но сегодня этого не нашлось

26 декабря 2016, понедельник. 22:48. Хоккей
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором его команда проиграла по буллитам со счётом 2:3, а также присоединился к словам соболезнования Алексея Кудашова по поводу недавней авиакатастрофы самолёта Ту-154 в небе над Чёрным морем.

«Присоединюсь к Алексею, это очень печально. Победа „Локомотива“ заслуженна. Хотели сыграть совершенно по-другому. В Ярославле мы провели хороший матч, но проиграли из-за стыков, борьбы, и сегодня это сказалось. То, на что обращали внимание, не дошло. Я удивлён — почему. Может, день не тот был, может быть, что-то произошло, погода не та, но наша команда в состоянии ломать такие игры, и есть люди, которые могут сломать. Вот это очень печально, что этого не нашлось. Очень блёклая в нашем понимании получилась игра. Мы должны были быть сегодня в хорошей форме, быть наглыми, злыми. Мы понимали, почему мы проиграли в том матче. Говорили об этом и были готовы. Но не пошло. Из плюсов — молодёжь сыграла неплохо. Остальное всё в минус.

Овертайм „три на три“ мне понравился. Сорокин болеет. Попов и многие другие должны были получше сыграть. Но мы этого от команды ждали. Попов у нас самый опытный, возрастной мальчишка. Муршак готов. С „Динамо“ он играть не будет, но он выйдет после Нового года. Ничушкин тоже выйдет в новом году. Да Коста тоже выйдет в следующем году. Когда — не знаю. У него была операция. Он тренируется», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов
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