Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в траурных повязках

В память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 в Чёрном море молодёжная сборная России проведёт матч чемпионата мира с Канадой в траурных повязках. Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Кроме того, игра начнётся с минуты молчания.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Канада – Россия.
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