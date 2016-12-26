Скудра: «Торпедо» давно нужен такой нападающий, как Батлер

«Трансфер Бобби Батлера провели на последний минуте. Нам давно нужен нападающий, который будет реализовывать свои моменты. Мы с ним давно знакомы, мы с ним общались. Наверное, это был единственный шаг, который мы смогли произвести по усилению состава до конца дедлайна.
Шестой легионер — это отличный нюанс для нас. Появляется внутренняя конкуренция. Для нашей команды это очень важный момент. У нас нет ресурса, чтобы пригласить хорошего российского игрока, но легионера мы можем себе позволить. Наш состав – это те ребята, с кем мы будем работать до конца сезона.
Дерлюк? Знали про ситуацию с переходом Воробьёва, знали, что он не будет с нами после завершения дедлайна. Поэтому те движения, которые мы сделали на трансферном рынке, абсолютно логичны», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.