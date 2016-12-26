Результаты игрового дня МХЛ

«Сибирские Снайперы» на домашней площадке уступили «Толпару» со счётом 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 09:00 МСК
Новосибирская область
3 : 4 1:2, 1:0, 1:1, 0:1
Уфа
0:1 – Миргалиев (Оськин, Гайсин) – 03:22 (5x5), 1:1 – Челбаев (Молофеев) – 10:39 (5x5), 1:2 – Биткин (Гайсин, Стариков) – 12:49 (5x4), 2:2 – Ткаченко (Коротков) – 25:05 (5x4), 3:2 – Михайлов (Ткаченко) – 57:41 (5x4), 3:3 – Аскаров (Биткин, Миргалиев) – 59:21 (5x5), 3:4 – Миргалиев (Цулыгин) – 60:25 (3x3)
«Кузнецкие Медведи» в Новокузнецке переиграли «Авто» со счётом 6:5 и одержали седьмую победу подряд.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 13:00 МСК
Новокузнецк
6 : 5 2:2, 4:0, 0:3
Екатеринбург
1:0 – Лудцев (Пархоменко, Петров) – 02:27 (5x4), 1:1 – Шишков (Белоцкий) – 12:51 (5x4), 2:1 – Каницкий (Малетин) – 14:33 (5x5), 2:2 – Шишков (Митякин, Обидин) – 18:25 (4x5), 3:2 – Рубан (Ситников) – 25:58 (5x5), 4:2 – Караваев (Пархоменко) – 30:04 (5x5), 5:2 – Малетин (Богданов) – 34:01 (5x5), 6:2 – Фаткуллин (Шевченко) – 38:35 (4x5), 6:3 – Шишков (Обидин, Глебов) – 40:40 (5x4), 6:4 – Носков (Рассейкин, Щемеров) – 46:24 (5x5), 6:5 – Щемеров (Рассейкин) – 49:31 (5x5)
«Стальные Лисы» в гостях одолели «Спутник» со счётом 3:2 ОТ, уступая к 53-й минуте в две шайбы.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 13:00 МСК
Новокузнецк
6 : 5 2:2, 4:0, 0:3
Екатеринбург
1:0 – Лудцев (Пархоменко, Петров) – 02:27 (5x4), 1:1 – Шишков (Белоцкий) – 12:51 (5x4), 2:1 – Каницкий (Малетин) – 14:33 (5x5), 2:2 – Шишков (Митякин, Обидин) – 18:25 (4x5), 3:2 – Рубан (Ситников) – 25:58 (5x5), 4:2 – Караваев (Пархоменко) – 30:04 (5x5), 5:2 – Малетин (Богданов) – 34:01 (5x5), 6:2 – Фаткуллин (Шевченко) – 38:35 (4x5), 6:3 – Шишков (Обидин, Глебов) – 40:40 (5x4), 6:4 – Носков (Рассейкин, Щемеров) – 46:24 (5x5), 6:5 – Щемеров (Рассейкин) – 49:31 (5x5)
«Реактор» в Нижнекамске проиграл ХК «Сарматы» со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 18:00 МСК
Нижнекамск
1 : 2 0:1, 1:0, 0:1
Оренбург
0:1 – Стрижов (Тявин, Залалутдинов) – 19:46 (5x5), 1:1 – Ульчинский (Семёнов) – 37:12 (5x5), 1:2 – Карлиев (Мухамедзянов, Идятуллин) – 44:51 (5x5)
МХК «Динамо» СПб одержал победу над «СКА-Серебряными Львами» со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Санкт-Петербург
1:0 – Жабреев (Баранов) – 05:32 (5x5), 1:1 – Селютин – 22:17 (5x5), 2:1 – Новожилов (Нечаев, Михайлов) – 27:07 (5x5)
ХК МВД в Балашихе выиграл у «Тайфуна» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:00 МСК
Балашиха
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Приморский край
1:0 – Муранов (Михайлов, Читава) – 12:44 (5x5), 1:1 – Баженов (Чернов, Шуркалов) – 25:37 (5x4), 2:1 – Гусынин (Андреев, Александров) – 29:07 (5x4), 2:2 – Островский (Прус, Кумов) – 45:53 (5x5), 3:2 – Читава (Долгушкин, Муранов) – 56:43 (5x5)
СКА-1946 в гостях одержал крупную победу над «Атлантами» со счётом 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
Московская область
0 : 4 0:1, 0:0, 0:3
Санкт-Петербург
0:1 – Курбатов (Барабанов) – 18:52 (5x5), 0:2 – Милёхин (Валенцов, Мальцев) – 45:25 (5x5), 0:3 – Кукштель (Барабанов, Курбатов) – 53:11 (5x5), 0:4 – Курбатов (Барабанов, Жигалов) – 56:46 (5x5)