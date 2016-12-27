Зирнис: латвийцы хорошо сыграли с американцами, готовимся к России

Тренер сборной Латвиипрокомментировал поражение его подопечных в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею с командой США (1:6).«Готовились к турниру серьёзно, хорошо сыграли. Только последние пять минут матча испортили впечатление. Команда готова, будем учиться на ошибках и идти дальше. Довольны тем, как ребята сыграли в обороне, действовали самоотверженно, моменты были во втором периоде.Готовимся уже к матчу с Россией, будем смотреть их матч с канадцами. Довольны игрой вратаря Марекса Митенса, но ещё не знаем, кто сыграет завтра», — сказал Зирнис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.27 декабря во втором матче турнира латвийцы сыграют со сборной России.