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Кто лучший игрок матча Канада – Россия на МЧМ-2017

27 декабря 2016, вторник. 06:43. Хоккей
В стартовом матче на молодёжном чемпионате мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5.

Предлагаем вам принять участие в опросе «Кто лучший игрок матча Канада – Россия?».

>>> Россия проиграла Канаде на старте МЧМ-2017. LIVE

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей МЧМ-2017
Новости. Хоккей
27 декабря 2016, вторник
08:25 М. Воробьёв: нужно было с самого начала матча агрессивнее лезть на ворота Канады
07:39 Сергачёв: могли обыграть Канаду и должны были это делать
07:39 Канада U20 – Россия U20 на МЧМ: самый яркий момент матча
07:23 Дюшарм: победа над Россией – хороший способ начать МЧМ
07:22 Брагин: не нужно канадцам помогать забивать, будем разбирать ошибки
07:14 Капризов: голы – положительный момент, но канадцы перебросали нас в два раза
07:13 Самсонов: этап волнения уже прошли. Будем прибавлять от матча к матчу
06:43 Кто лучший игрок матча Канада – Россия на МЧМ-2017
06:29 Сборная России проиграла Канаде на старте МЧМ-2017
05:09 Михаил Сергачёв стал автором первого гола сборной России на МЧМ-2017
03:27 Чехия вырвала победу в матче с Финляндией на МЧМ
03:09 Стал известен состав сборной России на стартовый матч МЧМ с канадцами
03:00 Зирнис: латвийцы хорошо сыграли с американцами, готовимся к России
02:02 США разгромили Латвию на старте МЧМ-2017
01:08 Браташ: главное, чтобы ребята справились со своими эмоциями в матче с Канадой
01:03 Капризов: прошлый МЧМ неохота вспоминать, надо двигаться вперёд
00:51 Видео. «Югра» — «Сибирь»
00:45 Осипов: «Торпедо» забило гол, поверило в себя и заиграло на нужной волне
00:33 Минское «Динамо» обыграло Канаду на Кубке Шпенглера, забросив семь шайб
00:17 Читатели считают, что сборная Канады обыграет Россию на МЧМ-2017
26 декабря 2016, понедельник
23:47 Результаты игрового дня МХЛ
23:39 Галузин: «Торпедо» потеряло уверенность, поэтому победа важна психологически
23:20 Швеция разгромила Данию на МЧМ-2017, Нюландер сделал дубль
23:14 Ермаков: сделаем подарок фанатам ЦСКА — порвём «Динамо»
23:07 Скудра: «Торпедо» давно нужен такой нападающий, как Батлер
22:59 Кудашов: у нас овертайм «три на три» скучнее, чем в Северной Америке
22:51 Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в траурных повязках
22:48 Квартальнов: ЦСКА в состоянии ломать такие игры, но сегодня этого не нашлось
22:45 Минута молчания и военнослужащие — в фотообзоре ЦСКА — «Локомотив»
22:44 Скудра: гол в третьем периоде — это хоккей «Торпедо», за который надо цепляться
22:30 Белов: жаль, что «Витязь» остался без очков, на одно очко мы наиграли
22:23 «Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА
22:00 Канада – Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ начнётся в 4:00
21:58 Разин: третий гол «Югры» — наигранная комбинация, но её будет сложно повторить
21:53 «Йокерит» уверенно переиграл рижское «Динамо», Запольски оформил «сухарь»
21:48 Скабелка: «Сибири» не удаётся играть терпеливо и держать напряжение каждый матч
21:46 «Спартак» в 3-м периоде отыгрался со счёта 0:4, но уступил «Словану» по буллитам
21:39 Видео. «Адмирал» — «Амур»
21:38 «Торпедо» обыграло «Витязь», команды забросили по две шайбы за полторы минуты
21:30 Вудкрофт: минское «Динамо» приехало на Кубок Шпенглера, чтобы выиграть его
21:24 Защитник ЦСКА Богдан Киселевич обновил личный рекорд по очкам за сезон в КХЛ
21:00 Бобровский: Торторелла — сильная личность, его вклад в успех «Коламбуса» огромен
20:36 Харт займёт место в воротах сборной Канады в матче с Россией на МЧМ
20:29 Бабенко: нужно будет сдержать стартовый натиск канадцев и меньше удаляться
20:28 Яромир Ягр стал первой звездой недели в НХЛ
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Как завершится матч Канада - Россия на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Победой Канады в основное время
1198 (49%)
Победой России в основное время
865 (36%)
Победой Канады за пределами основного времени
128 (5%)
Победой России за пределами основного времени
245 (10%)
Проголосовало: 2436
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