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175 лет назад
2016
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Кто лучший игрок матча Канада – Россия на МЧМ-2017
27 декабря 2016, вторник. 06:43.
Хоккей
В стартовом матче на молодёжном чемпионате мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5.
Предлагаем вам принять участие в опросе «Кто лучший игрок матча Канада – Россия?».
>>> Россия проиграла Канаде на старте МЧМ-2017. LIVE
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей
МЧМ-2017
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Как завершится матч Канада - Россия на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Победой Канады в основное время
1198 (49%)
Победой России в основное время
865 (36%)
Победой Канады за пределами основного времени
128 (5%)
Победой России за пределами основного времени
245 (10%)
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