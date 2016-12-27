Самсонов: этап волнения уже прошли. Будем прибавлять от матча к матчу

Голкипер сборной Россиипрокомментировал итоги стартового матча МЧМ-2017 с командой Канады (3:5).«Проиграли — значит есть над чем работать. Будем стараться исправить ошибки. Очень важен был результат, надо переламывать, бороться. Будем разбирать. В перерыве ничего не меняли, я продолжал играть так, как умею. Увы, немного не получилось. Не скажу, что сильно нервничали, но, конечно, первый матч – он тяжёлый. Мне кажется, что мы уже прошли этот этап волнения. Будем прибавлять от игры к игре», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.