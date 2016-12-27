Брагин: не нужно канадцам помогать забивать, будем разбирать ошибки

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение от сборной Канады (3:5) в стартовом матче молодёжного чемпионата мира.«Ничего не случилось во втором периоде, индивидуальные ошибки игроков привели к этому. Не нужно канадцам помогать забивать голы, пропущенные три шайбы – шайба у нас, потеря и пропускаем гол. Над этим нужно работать, первый период в плане тактики неплохо играли. Во втором сбились с командной игры, нужно было так же продолжать играть в плане тактики – появились провалы, индивидуальные ошибки, что приводили к голам. Удаления необязательные были, настрой был хороший, эмоции где-то перехлестнули, пара удалений были сомнительными. Многие не играли на таком уровне. Ничего страшного, будем разбирать ошибки», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.