Канада U20 – Россия U20 на МЧМ: самый яркий момент матча

Сборная России в матче первого тура группового раунда чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, стартовавшего в Канаде, уступила хозяевам соревнований со счётом 3:5.Самым ярким моментом матча стал гол канадцев во втором периоде при счёте 1:1. Хозяева разыграли эффектную комбинацию при розыгрыше большинства, точку в которой поставил Дилан Строум.