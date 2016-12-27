Сергачёв: могли обыграть Канаду и должны были это делать

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями от стартового матча молодёжного чемпионата мира с командой Канады (3:5).«Матч получился интересным и очень интенсивным. Обе команды играли быстро, а плотность игры была настолько высока, что я ощущал себя словно в НХЛ. Вы же видели, как я праздновал гол? Что касается итогов, то мы вполне могли обыграть Канаду. Канадцы были хороши только в первом периоде. Мы должны были выигрывать этот матч», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.