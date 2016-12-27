М. Воробьёв: нужно было с самого начала матча агрессивнее лезть на ворота Канады

Нападающий молодёжной сборной Россииподелился своими впечатлениями от стартового матча МЧМ-2017 с Канадой (3:5).«Плохо играли в атаке, не выводили шайбу из зоны. В целом вся команда не сыграла по заданию. Проведём работу над ошибками. Зарабатывали неоправданные удаления, ребята, которые играют в меньшинстве, подустали, может, это сказалось. Ничего не ломалось в нашей игре. Просто в третьем периоде мы агрессивно лезли на ворота соперника и всё начало получаться. Нужно было так играть с самого начала. Мало бросали, это проблема. На больших площадках всё по-другому, нужно перестраиваться», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.>>> Канада не по зубам. «Молодёжка» начинает как в Баффало: https://www.championat.com/hockey/article-264146-mchm-2017-kanada--rossija--53-obzor-matcha.html