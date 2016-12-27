С. Фёдоров: овертаймы 3 на 3 получаются интересными, все хотят забить

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о новом формате овертаймов.
«Овертаймы 3 на 3 получаются интересными. Выходят два нападающих, один защитник, все хотят забить. Думаю, нет особой разницы что в НХЛ, что в КХЛ. Хотя там вообще не думают об обороне: идёт сначала атака в одну сторону, потом – в обратную. Возможно, тренеры могут сделать и по-другому, чтобы трое играли плотно в обороне, но пока тенденция на атаку.
Ребята и тренеры понимают, что мы не заслуживали победы, хоть и был неплохой шанс зацепиться. Мы играли тяжело, не хватало движения. Видимо, игровой ритм нарушен, длинные паузы, тяжело всё складывается для обеих команд. Разница в том, что «Локо» был более мотивированным, так как играл на выезде», – цитирует функционера «Р-Спорт».