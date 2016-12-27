Эксперт TSN: в моём рейтинге лучших игроков в истории НХЛ Ягр на 14-м месте

Эксперт TSNрассказал о своём рейтинге лучших игроков в истории НХЛ.«В моём рейтинге Ягр не входит в топ-5, не входит в топ-10, но попадает в топ-15 игроков за всю историю НХЛ. Не думаю, что кто-то будет спорить с тройкой Гретцки, Орр, Лемье. В десятке три игрока из «Монреаля» – Ришар, Харви, Беливо. Как насчет Кросби на 8-м месте!?Ягр у меня на 14-м месте. Удивительно даже не то, сколько очков он набрал, а то, что он был результативен в разных эпохах. Сначала он был успешен в эру, когда играли с ним в «Питтсбурге» Марио Лемье и Рон Фрэнсис – оба входят в топ-8 лучших бомбардиров НХЛ. Затем он играл в эпоху, которую называют Dead Puck Era. Потом Ягр отправился в КХЛ. Потом он вернулся и адаптировался к более быстрому хоккею (после локаута в НХЛ).У Ягра есть способность понять, что ему нужно сделать за определённый период времени, чтобы продолжать играть успешно. По-моему, Яромир заслуживает того, чтобы его приняли в Зал славы сразу, как только это будет возможно», – отметил Баттон.