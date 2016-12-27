Емелин: в «Монреале» много русских ребят, адаптация Радулова прошла хорошо

Защитник «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о своей игре в текущем сезоне и об адаптации в команде форварда Александра Радулова.«Радулов очень легко влился в коллектив. У нас в «Монреале» много русских ребят, есть с кем поговорить всегда. Плюс ко всему здесь есть хоккеисты из «Нэшвилла», с которыми он был знаком ещё со времен выступления за «Предаторз». Приятно, что у него многое получается в составе нашей команды. Адаптация прошла хорошо.После каждого сезона делаю определённые выводы и работу над ошибками. Всегда думаю о том, что можно исправить или изменить в лучшую сторону. В этом году я поменял подготовку к сезону. На мой взгляд, пока она работает хорошо по сравнению с предыдущими годами. Давно не удавалось отличиться голом, поэтому заброшенная шайба в начале этого сезона придала мне немало положительных эмоций», – цитирует Емелина официальный сайт НХЛ.