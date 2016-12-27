Кожевников: в КХЛ у СКА конкурентов нет, результаты — закономерность

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что у СКА нет конкурентов в КХЛ.«В КХЛ у СКА конкурентов нет. Это сильнейшая команда лиги с опытным тренером и отличным составом. Думаю, их результаты – это не сенсация, а закономерность. Очень важен вопрос психологии, чтобы держать высокие позиции и набранный темп. А что касается их рекордной серии, то за такого рода достижениями больше следят болельщики и журналисты, а не сами хоккеисты. Им куда важнее готовиться к плей-офф – прежде всего морально, психологически.Если кто-то из игроков подсядет, его спокойно можно заменить. В СКА фактически пять-шесть играющих звеньев. Много и талантливых молодых ребят, и в то же время хватает опытных игроков. Поэтому слабых мест у них фактически нет. Думаю, питерские «армейцы» сумеют в нынешнем ритме спокойно играть до конца чемпионата», — цитирует эксперта газета «Известия».