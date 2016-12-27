Козун: в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы

Форвард «Локомотива» Брэндон Козун рассказал о своей адаптации к жизни в России.
«У моей мамы украинские корни. Её предки приехали в своё время оттуда. Кажется, это были мои прабабушка и прадедушка. Но сам я в этой стране никогда не был. Мой отец — американец, а мама — канадка. Но мы были ближе к маминой семье и в итоге переехали в Калгари.
Тяжело ли североамериканцу решиться на отъезд в Европу? Да. Потому что подспудно думаешь, что таким образом отказываешься от НХЛ. Да и жизнь по разные стороны океана заметно отличается. Но я хотел развиваться как игрок, и всё получилось как нельзя лучше. Жизнь бывает такой сумасшедшей!
К чему-то пришлось привыкать. Но, знаете, в Северной Америке о России говорят многое. Мол, кругом грязь, люди нехорошие, никто не улыбается. Но я приехал и понял, что всё это стереотипы. Встретил здесь много приятных и дружелюбных людей. Но что поделать — в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы. До тех пор пока ты не увидишь всё своими глазами, не поймёшь, где правда, а где ложь. В любом случае я рад, что хоккей дал возможность увидеть разные страны и части света. Люди выкладывают за путешествия деньги, а для меня это часть работы», – цитирует хоккеиста Timetodraft.