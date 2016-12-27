Козун: в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы

Минута молчания и военнослужащие — в фотообзоре ЦСКА — «Локомотив»

Квартальнов: ЦСКА в состоянии ломать такие игры, но сегодня этого не нашлось

Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в траурных повязках

Кудашов: у нас овертайм «три на три» скучнее, чем в Северной Америке

Скудра: «Торпедо» давно нужен такой нападающий, как Батлер

Швеция разгромила Данию на МЧМ-2017, Нюландер сделал дубль

Читатели считают, что сборная Канады обыграет Россию на МЧМ-2017

Минское «Динамо» обыграло Канаду на Кубке Шпенглера, забросив семь шайб

Осипов: «Торпедо» забило гол, поверило в себя и заиграло на нужной волне

Капризов: прошлый МЧМ неохота вспоминать, надо двигаться вперёд

Браташ: главное, чтобы ребята справились со своими эмоциями в матче с Канадой

США разгромили Латвию на старте МЧМ-2017

Зирнис: латвийцы хорошо сыграли с американцами, готовимся к России

Стал известен состав сборной России на стартовый матч МЧМ с канадцами

Чехия вырвала победу в матче с Финляндией на МЧМ

Михаил Сергачёв стал автором первого гола сборной России на МЧМ-2017

Сборная России проиграла Канаде на старте МЧМ-2017

Кто лучший игрок матча Канада – Россия на МЧМ-2017

Самсонов: этап волнения уже прошли. Будем прибавлять от матча к матчу

Капризов: голы – положительный момент, но канадцы перебросали нас в два раза

Брагин: не нужно канадцам помогать забивать, будем разбирать ошибки

Дюшарм: победа над Россией – хороший способ начать МЧМ

Канада U20 – Россия U20 на МЧМ: самый яркий момент матча

Сергачёв: могли обыграть Канаду и должны были это делать

М. Воробьёв: нужно было с самого начала матча агрессивнее лезть на ворота Канады

Потапов: хорошо, что «Торпедо» сумело закончить год победой

А. Нюландер: сборная Швеции приехала в Канаду на МЧМ, чтобы выиграть золото

Бурба: Петтерссон и Палушай пришли в минское «Динамо» на выгодных условиях

С. Фёдоров: овертаймы 3 на 3 получаются интересными, все хотят забить

Эксперт TSN: в моём рейтинге лучших игроков в истории НХЛ Ягр на 14-м месте

Емелин: в «Монреале» много русских ребят, адаптация Радулова прошла хорошо

Строум: мы были готовы к матчу со сборной России

Голдобин забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча со «Стоктоном»

Барзал: в матче с россиянами было очень много эмоций

Зубов: «Авангарду» важно выиграть конференцию и получить домашнее преимущество

TSN: Белошейкин, Фетисов, Буре и Овечкин вошли в сборную МЧМ всех времён

Кожевников: в КХЛ у СКА конкурентов нет, результаты — закономерность

Гурьянов: временами Канаде везло чуть больше, чем нам

Козун: в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы

Вудкрофт: очень понравилось, как «Динамо» работало на льду и боролось

Прервёт ли «Ак Барс» серию побед СКА и как завершатся другие встречи дня в КХЛ

Как завершится матч Канада - Россия на молодёжном чемпионате мира - 2017?

Победой Канады в основное время 1198 (49%) Победой России в основное время 865 (36%) Победой Канады за пределами основного времени 128 (5%) Победой России за пределами основного времени 245 (10%)

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