Бадюков: канадцы прикрыли звено Капризова, но россияне бились самоотверженно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на молодёжном чемпионате мира с командой Канады (3:5).
«Хорошо, что забросили в большинстве, потом постарались прервать контратаки канадцев. Соперник забил в позиционной борьбе. Валерий Брагин сделал работу над ошибками после Суперсерии, правда, не все. С Канадой россияне самоотверженно бились, сражались до последнего и выполняли тренерскую установку, но хозяева турнира были чуть-чуть быстрее наших защитников. Здорово, что наши ребята не боятся бросать по воротам, однако стоит отметить, что голы были забиты сегодня не без доли везения. Но, конечно, сборной России есть над чем ещё работать, негативных моментов достаточно. Если возвращаться к позитиву, то сыграть с сильным соперником в начале очень важно, дальше противники пойдут по нисходящей.
Прикрыли канадцы нашу первую тройку, и против неё выступало и второе, и третье звено соперника. Но позиционные атаки наиболее предпочтительны были в исполнении нашей первой тройки», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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Полное интервью с Алексеем Бадюковым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».