Юолеви: сборная Финляндии всё ещё может выиграть МЧМ

Защитник молодёжной сборной Финляндии Олли Юолеви прокомментировал поражение от команды Чехии (1:2) в матче группового этапа МЧМ-2017.
«Мы всё ещё можем стать чемпионами. Наша команда пока ничего не проиграла, или вроде того. Только один матч прошёл. Мы должны быть готовы к игре против сборной Дании», – сказал хоккеист.
Отсутствие Лайне, Пулюярви и Ахо? Эти парни – одни из лучших игроков в НХЛ сейчас. Их отсутствие стало бы большой потерей для любой команды, а особенно для сборной Финляндии. Но мы ничего не можем поделать. Этих парней сейчас здесь нет. Мы должны играть той командой, какая есть», – сказал хоккеист.