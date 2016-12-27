Плэтт: я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от возвращения в КХЛ.«Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдёмся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в 60 минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь», — цитирует игрока «Р-Спорт».