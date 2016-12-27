Колобков вручил благодарности президента РФ представителям хоккейного сообщества

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков вручил государственные награды представителям хоккейного сообщества России. Присутствующий на вручении наград президент ФХР Владислав Третьяк поблагодарил Министерство спорта России за внимание к развитию хоккея, в том числе женского и студенческого.
«Имена Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и других выдающихся отечественных хоккеистов и тренеров вошли в историю мирового спорта. Популярность хоккея очень высока. Необходимо строить больше катков по всей стране и создавать благоприятные условия для занятий нашим любимым видом спорта», — цитирует Третьяка пресс-служба ведомства.
Награды получили советник президента ФХР Виктория Богданова, заместитель исполнительного директора ФХР Алексей Киреев, начальник управления ФХР Николай Урюпин, заместитель управляющего директора ВХЛ Олег Сутормин, а также другие функционеры российского хоккея.