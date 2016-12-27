Салливан: для меня быть частью «Питтсбурга» — это привилегия

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал продление контракта с клубом на три года. Салливан возглавил команду в середине прошлого сезона и завоевал с ней Кубок Стэнли.
«Для меня быть частью „Питтсбурга“ — это привилегия. Это великолепная организация, у которой очень большие ожидания. Мы занимаемся хоккеем, чтобы выигрывать чемпионства, и в „Пингвинз“ делают всё для того, чтобы команда могла бороться за победу каждый год. Тут отличная скаутская служба, отдел развития игроков, многое делается для фарм-клуба, чтобы ребята могли расти. Быть частью этой организации — это очень захватывающе. Я благодарен за возможность, которую мне здесь предоставили, и стремлюсь к решению новых задач», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.
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