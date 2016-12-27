«Ак Барс» и СКА назвали составы на матч в Казани, который начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Хлыстов — Свитов — Азеведу, Захарчук — Мусин;
Секач — Ткачёв — Чибисов, Охтамаа — Яруллин;
Варнаков — Малыхин — Обухов, Абросимов — Эллиотт;
Глинкин — Попов — Глухов, Пайгин.
СКА:
Коскинен ( Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Рукавишников — Войнов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Зуб — Белов;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Яковлев — Херсли;
Хохлачёв — Каблуков — Кетов, Чудинов.
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