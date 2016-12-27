Моцко: от сборной США ждут победы на МЧМ, и в этом наша мотивация

Главный тренер молодёжной сборной СШАрассказал, что команда настроена завоевать золотые медали.«Мы завоевали пять медалей на последних 10 турнирах, дважды брали золото.От нас ждут победы. Федерация хоккея и все хоккейные организации страны проделали огромную работу, поднимая уровень таланта игроков. Об этом говорят те непростые решения, которые нам пришлось принять при формировании окончательного состава. От нас ждут победы, и в этом наша мотивация», — приводятся слова Моцко на официальном сайте МЧМ-2017.