«Торонто» вызвал из АХЛ вратаря Бибо и форвардов Готье и Фрёзе

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал из АХЛ вратаря Антуана Бибо, а также нападающих Байрона Фрёзе и Фредерика Готье. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний Бибо в этом сезоне провёл в фарм-клубе 16 матчей и одержал 7 побед с процентом отражённых бросков 90,8 и коэффициентом надёжности 2,46. 25-летний Фрёзе провёл два матча за основную команду, а также набрал 17 (12+5) очков в 27 матчах АХЛ. 21-летний Готье набрал 2 (1+1) очка в 3 играх за «Торонто» в этом сезоне.
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