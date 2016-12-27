«Автомобилист» уступил «Маунтфилду», проиграв второй матч на Кубке Шпенглера

«Маунтфилд» одолел «Автомобилист» на Кубке Шпенглера, матч завершился со счётом 4:3. Для команды Владимира Крикунова это поражение стало вторым кряду на турнире.На первой минуте встречи Дмитрий Моня открыл счёт, но вскоре «Маунтфилд» отыгрался, Рихард Ярушек реализовал большинство. Во втором периоде Роман Кукумберг вывел чехов вперёд, на что екатеринбуржцы ответили голами Анатолия Голышева и Михала Чайковски. В третьей двадцатиминутке Кукумберг и Ярушек сделали дубли и принесли «Маунтфилду» победу.