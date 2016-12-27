КХЛ заключила договоры новичков с тремя судьями ВХЛ

Департамент судейства КХЛ привлёк к обслуживанию матчей регулярного сезона трёх судей, работающих в Высшей хоккейной лиге. Главные арбитры Антон Гофман, Иван Зибинин и Сергей Черезов, рекомендованные Управлением судейства ФХР, проведут по две игры в декабре 2016-го – январе 2017 года.С судьями заключены договоры новичков, и они отработают на матчах чемпионата КХЛ под руководством инспекторов ФХР и Департамента судейства КХЛ. По итогам работы им будут выданы рекомендации, а лига сделает выводы о возможности привлечения данных арбитров к судейству матчей КХЛ на постоянной основе.