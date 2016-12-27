Уайт: на МЧМ-2016 США завоевали медаль, но не ту, которую хотели

Нападающий молодёжной сборной США Колин Уайт рассказал, что после завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира 2016 года желание победить на нынешнем турнире только возросло.
«Мы голодны до победы. Мы завоевали медаль на прошлом чемпионате мира, но это была не та медаль, которую мы хотели. Мы хотим золото, а в прошлом году мы подобрались к нему так близко, что в этот раз хотим победить ещё больше», — приводятся слова Уайта на официальном сайте МЧМ-2017.
США играют в группе с Канадой, Словакией, Россией и Латвией и одержали победу в стартовом матче с латвийцами (6:1).