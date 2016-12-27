Билялетдинов: где-то «Ак Барсу» повезло, но в целом результат есть

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над СКА (4:3 Б).«Сложная игра была, потому что мы долго не играли, был большой перерыв. Мы неплохо поработали, понимали, что игра будет непростой – серьёзный соперник. Где-то нам повезло, откровенно говоря. Но в целом результат есть.У Секача тоже был большой перерыв, серьёзная травма, ему даже сделали операцию. Он сыграл в двух звеньях, нагрузка была большая. Подвёл ли Гарипов команду в моменте со второй шайбой? Всё бывает. Молодец, что выручил нас в решающих эпизодах. У Евгения Григоренко травма, достаточно серьёзная», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».