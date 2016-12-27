Аболс: игра с «Салаватом» получилась странной и весёлой, а в конце и нервной

«Соглашусь, что игра получилась странной и весёлой. Болельщики увидели 10 шайб. Если в первом периоде за игрой можно было наблюдать спокойно, настолько же неспокойно это было в конце третьего периода. Да, мы удачно забивали, особенно второй гол, не каждый раз так слёту попадаешь по шайбе. Ошиблись в большинстве, дали Григоренко забить гол. Потом сами забили в меньшинстве. Солидно отыграли второй период, а в третьем показали себе, что, для того чтобы держать концентрацию и играть на результат, нужно умение. Надо играть предельно просто, а мы начали с потерь, которые превращались в пропущенные голы. В конце совсем нервно получилось. Хорошо, что выиграли, но цельной игры не получилось. Мы в последнее время неплохо играем, даже хорошо, но набираем мало очков. Хорошо, что сегодня заработали три очка. Всех болельщиков с наступающим Новым годом, будем стараться радовать вас игрой. А вы радуйте нас своей поддержкой», — сказал Аболс на пресс-конференции.