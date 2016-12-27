Назаров: «Нефтехимик» делал много ошибок, а четвёртый гол — это фарт

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:3).«Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня они здорово болели за нас, хоть мы и проиграли четыре игры до этого. Трибуны толкали нас вперёд, ребята старались, хотели игру выиграть, и, наверное, нам в конце повезло, потому что были ошибки в процессе игры, и в конце этот четвёртый гол — это, наверное, фарт.Сказать, что сегодня Кареев или Первышин игру сделал, нельзя. Вся команда сегодня старалась. Никто не хотел сегодня с пятым проигрышем уходить, мы уже разговаривали об этом помногу. Всё равно были ошибки, и грубейшие ошибки, но где-то повезло с четвёртым голом. Завтра разберём игру всех хоккеистов, всем покажем, кто где ошибся, и будем готовиться к следующему матчу.Не сказал бы, что звенья были перетасованы. Я никогда не тасую все звенья, потому что это неправильно. Два человека всё равно остаются, а третий подставляется. Мы проиграли четыре игры, надо что-то менять, кого-то освежить, кого-то подбодрить, кого-то, наоборот, спустить в звено пониже. Все это понимают. И сегодня нам удался первый период, потом пошли ошибки, их было много. Радуемся победе, но ошибки были. В конце повезло, и мы это понимаем», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.