Гарипов: в матче со СКА «Ак Барсу» помог аллах

Вратарь «Ак Барса»после победы над СКА (4:3 Б) поделился впечатлениями от матча.«Дацюк — великий игрок, мастер. В принципе он смог меня обыграть, но не смог попасть в ворота. После второго гола СКА не было тяжело, игра продолжается до финальной сирены. Главное, что выиграли.За счёт чего удалось обыграть СКА дважды за сезон? Старались, бились друг за друга, аллах нам помог.Я первый раз играл овертайм при таком формате, ещё не понял, что произошло. На тренировках мы готовились, смотрели видео», – цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».