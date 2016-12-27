Чехия отыгралась со счёта 1:3, но в овертайме уступила Швейцарии на МЧМ

Швейцария в овертайме обыграла сборную Чехии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира—2017. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Во втором периоде швейцарцы забросили дважды, отличились Лоик Ин Альбон и Кэлвин Тюркауф. В третьей двадцатиминутке Радек Коближек сократил отставание, но вскоре Дамьен Риат сделал счёт 3:1. Чехи смогли избежать поражения в основное время благодаря дублю Филипа Хлапика, а в овертайме победу Швейцарии принёс Нико Хишир.
>>> Россия сыграет с Латвией на МЧМ-2017. LIVE! Победный гол Хишира можно посмотреть здесь.