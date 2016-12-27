Малыхин: в первом периоде эмоции перехлёстывали «Ак Барс», порой была суета

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от победного матча со СКА (4:3 Б).«Две недели – это большой перерыв, а игровой тонус теряется очень быстро. Те, кто не понимает в этом, могут легко рассуждать, но игровой тонус теряется моментально. Сначала, конечно, было тяжело. Особенно в первом периоде. Силы были, было большое желание. Эмоции перехлёстывали, порой была суета и сумбур. Но это нормально после такой паузы, я считаю. Нам понадобилось какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Конечно, где-то СКА нас переигрывал. Всё-таки это команда больших мастеров, одна из лучших в КХЛ. Перед матчем я говорил, что в каждом эпизоде у нас должно быть желание победить, надо ловить на себя шайбы, выгрызать её в единоборствах и силовой борьбе. Конечно, нам сопутствовала удача, но мы работали до последних минут, несмотря на то что проигрывали.Я не выходил при игре „три на три“. Со стороны смотреть непривычно. Я даже не помню, чтобы видел, как играют „три на три“. Остроты больше, для болельщиков это главное. А всё делается для них», — цитирует Малыхина пресс-служба клуба.