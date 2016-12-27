Огурцов: если бы не забил в моменте с победным голом, получил бы по первое число

Защитник «Нефтехимика»поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (4:3), в котором он оформил дубль.«Мы давно не выигрывали, очень хотелось победить. Вышли сегодня все заряженные. Ну а я забил только благодаря командным действиям. Это чисто командная победа, наконец-то мы выиграли!Отрабатывал ли я на тренировках то, как забивал победную шайбу? Нет, если честно, мне так вообще нельзя делать, так что если бы я не забил, то получил бы по первое число. Но, когда я играл в молодёжной лиге, у меня такие штуки проходили. Однако здесь другой уровень, и в основном я так не делаю», — цитирует Огурцова пресс-служба клуба.