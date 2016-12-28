Ткачёв: за счёт накала борьбы и атмосферы матчи со СКА были самыми интересными

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от победного матча со СКА (4:3 Б).«Ребята старались, очень много было заблокированных бросков, была хорошая самоотдача. Мы немного робко начали, дали СКА забить. Всегда с ними получается интересные игры проводить, много шайб, эмоций. Болельщики, думаю, получили удовольствие. Матчи со СКА были самыми интересными — за счёт накала борьбы, хорошей атмосферы на площадке.Когда забивал Секач, защитник СКА ошибся, шайба отскочила к нему. Это не наигранная комбинация. Секач хорошо разобрался с вратарём», — цитирует Ткачёва пресс-служба клуба.