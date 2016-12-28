Секач: не сказал бы, что «Ак Барсу» повезло, мы заслужили победу

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от победного матча со СКА (4:3 Б).«Как удалось обмануть защитников СКА в моменте с третьим голом? Я обычно иду между двумя защитниками, а там уже как получится. Я старался прессинговать соперника и получил шайбу. Мне повезло, что защитник ошибся. Думал о том, что нужно забить. Я подумал, что вратарь бросится на шайбу, а он остался на линии. Тогда я пошёл на ворота, сделал обманное движение — и это сработало.Я бы не сказал, что „Ак Барсу“ повезло. Мы заслужили победу, старались играть до конца. В итоге добились того, к чему шли. В моменте со вторым пропущенным голом Эмиль всё хотел сделать правильно, и всё было бы правильно, если бы он попал шайбой в нужное место. Но, к сожалению, соперник перехватил шайбу. Сложно комментировать этот момент. Я видел этот гол только один раз. Что было, то было.Матчи со СКА в этом сезоне были очень тяжёлые, но очень интересные. Мне нравится бросать вызов таким сильным командам. Мы знали, что можем победить СКА. Такие победы очень важны перед плей-офф», — цитирует Секача пресс-служба клуба.