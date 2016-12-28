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Cборная России разгромила команду Латвии в матче МЧМ-2017

28 декабря 2016, среда. 02:27. Хоккей
Молодёжная сборная России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет разгромила команду Латвии со счётом 9:1.

В первом периоде ворота латышей поразили Данил Юртайкин, Александр Полунин и Павел Карнаухов, а Кирилл Капризов на 21-й минуте сделал счёт 4:0 в пользу России.

Рудольф Балцерс отыграл один гол, но большего команда Латвии добиться не смогла. В дальнейшем ещё по шайбе в ворота соперника забросили Полунин, Кирилл Беляев, Капризов и Яков Тренин. Окончательный счёт установил Капризов, оформивший хет-трик.

Сборная России набрала за два тура 3 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.

U20 ЧМ-2017. Группа B. 2-й тур
28 декабря 2016, среда. 00:00 МСК
Латвия U20
1 : 9 0:3, 1:3, 0:3
Россия U20
0:1 – Юртайкин (Дронов) – 05:33 (5x5), 0:2 – Полунин (Капризов, Сидоров) – 12:10 (5x5), 0:3 – Карнаухов (Гурьянов, Кудако) – 17:39 (5x5), 0:4 – Капризов (Воробьёв, Полунин) – 20:56 (5x5), 1:4 – Балцерс (Дзиеркалс) – 23:42 (5x4), 1:5 – Полунин (Рыков, Воробьёв) – 24:21 (5x5), 1:6 – Беляев (Юртайкин, Алексеев) – 25:04 (5x5), 1:7 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 46:07 (5x4), 1:8 – Тренин (Капризов, Полунин) – 49:28 (5x3), 1:9 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 56:07 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей U20 — Хоккей МЧМ-2017
Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
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