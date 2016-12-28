Cборная России разгромила команду Латвии в матче МЧМ-2017

Молодёжная сборная России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет разгромила команду Латвии со счётом 9:1.В первом периоде ворота латышей поразили Данил Юртайкин, Александр Полунин и Павел Карнаухов, а Кирилл Капризов на 21-й минуте сделал счёт 4:0 в пользу России.Рудольф Балцерс отыграл один гол, но большего команда Латвии добиться не смогла. В дальнейшем ещё по шайбе в ворота соперника забросили Полунин, Кирилл Беляев, Капризов и Яков Тренин. Окончательный счёт установил Капризов, оформивший хет-трик.Сборная России набрала за два тура 3 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.