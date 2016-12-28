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Брагин: хорошо, что много голов. Давно мы столько не забивали

28 декабря 2016, среда. 03:15. Хоккей
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итог победного матча МЧМ-2017 с командой Латвии (9:1).

«В ошибке Сухачёва в середине матча нет ничего страшного. Всё бывает. Я выглядел недовольным? Конечно, мы же не смешить народ приехали. Что касается судейства, то была пара неприятных моментов, когда вратаря обдавали снегом. За это две минуты обычно даются, а эти арбитры не дали. Ближе к концовке приходилось успокаивать ребят, чтобы было меньше столкновений, больше игры в пас. Было несколько эпизодов с грубой игрой, отвечать на провокации было не нужно.

Игрой в неравных составах я сегодня доволен. Много голов, давно мы столько не забивали. Кто особенно понравился? Все понравились. Не надо никого выделять, это была качественная коллективная игра», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин U20 — Хоккей МЧМ-2017
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