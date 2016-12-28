Дубль Кейна принёс «Баффало» победу над «Детройтом», Куликов набрал 1 очко

«Баффало Сэйбрз» в гостях одолел «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Джо Луис-Арене» в Детройте и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.В составе победителей дубль оформил(8-я и 49-я минуты), ещё по голу забили Сэм Райнхарт (16) и Джек Айкел (36). Российский защитникотдал одну результативную передачу. У проигравших отличились Хенрик Зеттерберг (35), Дрю Миллер (37) и Томас Ванек (47).Благодаря этой победе «Баффало» прервал серию из четырёх поражений.