Четыре хоккеиста сборной России лидируют в гонке бомбардиров на МЧМ-2017

Сразу четыре хоккеиста сборной России расположились на лидирующих позициях в гонке бомбардиров по итогам двух игровых дней на молодёжном чемпионате мира — 2017. Лидером бомбардирской гонки является нападающий Кирилл Капризов, который по системе «гол+пас» набрал 7 (4+3) очков. На втором месте расположился Егор Рыков — 5 (1+4) очков. Третьим идёт Михаил Воробьёв, который также набрал 5 (0+5) очков. Замыкает четвёрку лучших Александр Полунин — 4 (2+2) очка.
Сборная России на МЧМ-2017 провела два матча, проиграв Канаде (3:5) и разгромив Латвию (9:1).