Овечкин: «Вашингтон» не имеет права проигрывать такие матчи

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» нападающийпрокомментировал итоги проигранного выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4).«Последние несколько матчей перед перерывом мы начали находить нужные связи, начали понимать, как надо проходить среднюю зону. Сегодня это тоже фрагментами было, но нас подвели удаления во втором периоде. Это «высосало» из нас энергию, не позволило развить игру. Могу сказать, что мы просто не можем проигрывать такие матчи. Нельзя получать такие удаления. В концовке у соперника тоже были штрафы, но мы не смогли забить», — отметил Овечкин в интервью официальному сайту клуба.