Юртайкин: с латвийцами было непросто, они постоянно били в тело

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал разгромную победу над сборной Латвии (9:1) в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира.«Сегодня наше звено получше сыграло, в принципе без разницы, с кем играть. С нами играл сегодня Кирилл Беляев, он хорошо влился в тройку. Его гол? Мастеровитый парень, знали, что он сможет так забить. Соперник был непростой, то, что забили быстрые голы, нам помогло. Сложности были из-за того, что они постоянно били в тело, нужно было следить за этим. Мы играли тактически правильно. В конце спокойно играли и старались не отвечать на агрессию», — сказал Юртайкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.