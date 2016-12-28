Херсли: было очень много прессинга, давления в матче с «Ак Барсом»

Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерская команда прервала свою серию побед на отметке в девять матчей подряд.
«Была очень хорошая игра, быстрая, интенсивная. Было очень много прессинга, давления. Обидная ошибка повлияла на исход встречи? Не сказал бы. Скорее, нам в том моменте не повезло, было недопонимание между нападающим и защитником, который делал передачу. После этого у нас были моменты, чтобы забить ещё, так что не думаю, что та ошибка стала решающей.
Новый формат овертаймов? Мы практически не играли три на три, потому что было два удаления. Но в нашей команде собраны индивидуально сильные игроки, поэтому при новом формате у нас неплохие шансы на победу в каждой игре, которая доходит до овертайма», — цитирует игрока официальный сайт клуба.