Паризе: «Миннесота» играет с большой уверенностью в себе

Форвард «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ), ставшую для команды 11-й подряд.
«Это очень весело. После побед в раздевалке всегда хорошее настроение, все ребята просто счастливы. Эта серия игр принесла позитив, мы чувствуем, что можем выигрывать все матчи. Сейчас играем с большой уверенностью в себе.
У меня лично в первой части сезона много всего происходило, но сейчас я чувствую себя отдохнувшим. Со мной всё хорошо», – цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.