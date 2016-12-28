Хеллебайк: побеждать «Чикаго» очень приятно

Голкипер «Виннипег Джетс»прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Меня поддерживала команда. Они замедляли игру, мешали играть «Чикаго». Мы заставили их играть в свой хоккей и сыграли правильно. Также мне очень нравится этот лёд.Побеждать «Чикаго» очень приятно, учитывая, что я рос болельщиком «Детройта». Очень приятно. Мы прибавляем в уверенности после побед вне зависимости от того, с кем играем», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.