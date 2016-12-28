Касатонов: Канада — ориентир, необходимо провести глубокий анализ

Прославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов вспомнил об Олимпиаде в Сочи и высказался о текущем положении дел в СКА.
«Олимпиада в Сочи? Несмотря на то что турнир проходил у нас, мне не удалось посмотреть все игры. По большому счёту был лишь один спорный вопрос: кого ставить в ворота — Варламова или Бобровского? Главный тренер Зинэтула Билялетдинов лучше знал Семёна, на которого и была сделана ставка, мне был ближе Сергей. Сегодня Бобровский доказывает, что он настоящий номер один и в сборной, и в НХЛ, где получал приз лучшему голкиперу сезона.
СКА? Очевидно, это базовый клуб сборной. Взят на вооружение советский опыт ЦСКА, что должно пойти только на пользу национальной команде. Работа в СКА? Это было очень интересно, но и на нынешней должности получаю удовольствие от работы, ведь постоянно встречаюсь с интересными людьми.
Канада? Я бы говорил скорее об ориентире. Ведь задача сборной — быть лучше всех, а не превзойти канадцев. Раз на сегодняшний момент лучшие результаты демонстрируют они — значит, необходимо провести глубокий анализ: как им это удаётся, что они для этого делают, за счёт чего они ушли вперёд. И, учитывая свою специфику, использовать. В НХЛ собраны лучшие игроки со всего мира: россияне, чехи, шведы, финны, но тренеры и менеджеры ведь свои. В НХЛ не стеснялись использовать всё лучшее из европейского хоккея, синхронизируя это со своими методиками и наработками. При этом не могу сказать, что североамериканская тренерская школа превосходит остальные. Просто у них больше возможностей во всём.
В 2018 году отпустят игроков НХЛ на Олимпиаду? Вроде уже договорились, но опять всё непросто. Все игроки, конечно же, хотят приехать, но они люди зависимые и многим рискуют в случае, если пойдут на конфронтацию с клубами. Саше Овечкину в «Вашингтоне» уже сказали, что отпустят, но это всего один игрок», — цитирует Касатонова «Московский Комсомолец».