ФХР рассмотрит возможность участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера

Первый вице-президент ФХРсообщил, что организацией будет рассмотрен вопрос участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера. Ранее сообщалось, что организаторы задумываются о временной реорганизации турнира, чтобы привлечь ряд национальных команд перед Олимпийскими играми 2018 года.«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году. В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом Кубке», — цитирует функционера ТАСС.