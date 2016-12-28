Вудкрофт: Палушай может сегодня сыграть, хотим быстрее ввести его в состав

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями перед матчем Кубка Шпенглера с «Давосом».«Давос» — быстрая команда. Каждый раз, когда они завладевают шайбой, они стараются как можно быстрее перевести её в зону атаки. Их крайние нападающие буквально летают на льду. Их переход из обороны в атаку заслуживает особого внимания. Сегодня нам будет очень важно грамотно распоряжаться шайбой, не позволять защитникам соперника быстро начинать атаки от своих ворот. Давление на соперника будет иметь особую важность в этом матче. Нельзя забывать, что соперники будут голодны до побед. Вчера у них был тяжёлый матч против канадцев, и сегодня они будут полны решимости доказать, что вчерашнее поражение было случайностью.Сегодня на льду мы не увидим Фредрика Петтерссона. А вот Аарон Палушай, возможно, сыграет. Он приехал в Давос утром. Мы хотим ввести его в состав как можно скорее. В целом состав останется почти прежним. Конечно, в звеньях произойдут перестановки, но исполнители останутся те же", — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского клуба.