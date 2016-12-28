Опубликованы составы команд на игру ХК «Сочи» — «Спартак», которая начнётся сегодня в 19:30 мск, информирует официальный сайт команды с Черноморского побережья.«Сочи»:Барулин (Шикин);Педан – Пепеляев, Скачков – Игнатушкин (К) – Костицын (А);Кузнецов – Мамашев, Падакин – Максвелл (А) – Петерссон;Мамкин – Александров, Гребенщиков – О´Делл – Морозов;Воробьев, Левицкий – Томилин – Захарчук.«Спартак»:Свенссон (Беспалов);Бондарев – Гилрой (А), Стэплтон – Стоа – Радил;Провольнев – Калинин (А), Глазачев – Васильев – Мирнов;Кириллов – Сорокин, Шмелев – Воронин – Лещенко;Толпеко – Бобров – Потапов (К); Ли.