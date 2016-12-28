Опубликованы составы команд на игру ХК «Сочи» — «Спартак», которая начнётся сегодня в 19:30 мск, информирует официальный сайт команды с Черноморского побережья.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Педан – Пепеляев, Скачков – Игнатушкин (К) – Костицын (А);
Кузнецов – Мамашев, Падакин – Максвелл (А) – Петерссон;
Мамкин – Александров, Гребенщиков – О´Делл – Морозов;
Воробьев, Левицкий – Томилин – Захарчук.
«Спартак»:
Свенссон (Беспалов);
Бондарев – Гилрой (А), Стэплтон – Стоа – Радил;
Провольнев – Калинин (А), Глазачев – Васильев – Мирнов;
Кириллов – Сорокин, Шмелев – Воронин – Лещенко;
Толпеко – Бобров – Потапов (К); Ли.