Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби, которое стартует сегодня в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Место в воротах «армейцев» займёт Виктор Фаст, Ильи Сорокина в заявке нет. А у «Динамо» последний рубеж будет защищать Александр Заливин. Полностью составы выглядят следующим образом.
ЦСКА:
Фаст (Филоненко);
Денисов — Ожиганов, Андронов — Попов — Петров;
Киселевич — Кутузов, Телегин — Скотт — Кугрышев;
Блажиевский — Ермаков, Плэтт — Основин — Мамин;
Пивцакин — Ворошило, Кузьменко — Светлаков — Жарков.
«Динамо» (Москва);
Заливин (Лазушин);
Вишневский — Робинсон, Фёдоров — Цветков — Галимов;
Маклюков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Кашпар;
Рылов — Хиетанен, Кокарев — Горовиков — Подшендялов;
Зайцев — Игумнов, Брюквин — Дугин — Карпов.