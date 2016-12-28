Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби, которое стартует сегодня в 19:30 мск, «Чемпионат» проведётвстречи.Место в воротах «армейцев» займёт Виктор Фаст, Ильи Сорокина в заявке нет. А у «Динамо» последний рубеж будет защищать Александр Заливин. Полностью составы выглядят следующим образом.ЦСКА:Фаст (Филоненко);Денисов — Ожиганов, Андронов — Попов — Петров;Киселевич — Кутузов, Телегин — Скотт — Кугрышев;Блажиевский — Ермаков, Плэтт — Основин — Мамин;Пивцакин — Ворошило, Кузьменко — Светлаков — Жарков.«Динамо» (Москва);Заливин (Лазушин);Вишневский — Робинсон, Фёдоров — Цветков — Галимов;Маклюков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Кашпар;Рылов — Хиетанен, Кокарев — Горовиков — Подшендялов;Зайцев — Игумнов, Брюквин — Дугин — Карпов.